Фьюри отреагировал на желание своего промоутера устроить бой с Усиком

«Цыганский король» не верит, что Джошуа уступит ему это право

Фото: EssentiallySports

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) прокомментировал слова своего промоутера Боба Арума.

Ранее глава Top Rank предложил вариант развития событий, при котором в начале следующего года украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) вместо реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) выходит на бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира:

«Если честно, я не думаю, что это серьезно. Я сомневаюсь, что Джошуа отойдет в сторону и позволит кому-то подраться, в том числе мне с Усиком. У меня есть собственные вопросы, с которыми нужно разобраться. Мне предстоит уладить свои дела. Неважно, как там все считают, но это сложный бой. В действительности это психологически сложный поединок, потому что мне нужно сосредоточиться на Уайлдере, будто он может уложить меня одним ударом. Если я этого не сделаю, то так оно и будет. Так что это очень серьезный поединок для меня. Самый большой и сложный бой в моей жизни на данный момент».

Усик хотел бы подраться с Фьюри, но только если тот удержит пояс чемпиона WBC в третьем поединке с Деонтеем Уайлдером.

Напомним, «Цыганский король» готов стать тренером Джошуа для того, чтобы тот побил Усика в реванше.