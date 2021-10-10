Фьюри оценил выступление Уайлдера и возмутился его поведением после боя

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC, британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) не оставил прогресс американского нокаутера Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) незамеченным. «Цыганский король» в интервью Top Rank Boxing также указал на неумение американца принять поражение.

Знаете, я думаю, что мы сегодня выложили все, что у нас было, потому что перед боем были всяческие обвинения в мою сторону, на протяжении всей раскрутки, и это получился поединок двух гладиаторов. Я подошел к нему руку пожать и похвалить, но он такой: «Нет, я тебя не уважаю». И я думаю: «Блин, как можно говорить, что я победил нечестно, если ты сам знаешь, и вся твоя команда знает, что тебя побили чисто». Поэтому, он ведет себя как жалкий неудачник и боксер, и я уверен, что ни ты первый, ни ты последний, но я всю карьеру вел себя по-мужски и это все, что я могу сделать как мужчина».