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Фьюри перестал говорить о том, что бой с Усиком его не интересует

«Цыганский король» ранее заявлял, что с профи бокс завяжет, а вместо боя с украинцем лучше подраться с Нганну
Бокс Профессиональный бокс
22:45
Фьюри перестал говорить о том, что бой с Усиком его не интересует
Фото: XSPORT

Обладатель титула WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) перестал говорить, что бой с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) станет для него последним:

Если быть откровенным, в данный момент я думаю только о поединке с Диллианом Уайтом. Я не думаю о завершении карьеры. Все это придет после того, как я проведу бой. Тогда мы подумаем о том, что произошло и какое будущее меня ждет.

В данную минуту передо мной стоит огромная задача в лице Диллиана. Многие недооценивают Уайта, но я не из их числа. Я уважаю его настолько, насколько он этого заслуживает. Я тренируюсь с января, я побил все рекорды в зале. Я хорошо себя чувствую, хорошо выгляжу.

Так что я не недооцениваю этого парня. Я уважаю его, как Деонтея Уайлдера и всех остальных. Мне необходимо хорошо тренироваться, и я отлично готов к этому бою. Поэтому с нетерпением жду этого поединка.

Ранее Фьюри был больше заинтересован в бою с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (17-3), чем за все титулы с Александром Усиком (19-0, 13 KO).

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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