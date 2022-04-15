Фьюри перестал говорить о том, что бой с Усиком его не интересует
Обладатель титула WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри
(31-0-1, 22 KO) перестал говорить, что бой с Диллианом Уайтом
(28-2, 19 KO) станет для него последним:
Если быть откровенным, в данный момент я думаю только о поединке с Диллианом Уайтом. Я не думаю о завершении карьеры. Все это придет после того, как я проведу бой. Тогда мы подумаем о том, что произошло и какое будущее меня ждет.
В данную минуту передо мной стоит огромная задача в лице Диллиана. Многие недооценивают Уайта, но я не из их числа. Я уважаю его настолько, насколько он этого заслуживает. Я тренируюсь с января, я побил все рекорды в зале. Я хорошо себя чувствую, хорошо выгляжу.
Так что я не недооцениваю этого парня. Я уважаю его, как Деонтея Уайлдера и всех остальных. Мне необходимо хорошо тренироваться, и я отлично готов к этому бою. Поэтому с нетерпением жду этого поединка.
Ранее Фьюри был больше заинтересован в бою с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (17-3), чем за все титулы с Александром Усиком (19-0, 13 KO).
Комментарии 0