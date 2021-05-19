Мегафайт Джошуа – Фьюри может не состояться летом. Уайлдер отказался от отступных
Фьюри подтвердил, что Уайлдер отказался от отступных
Деонтей не захотел $20 млн
19 мая 07:28
Тайсон Фьюри / Фото: AP
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в социальных сетях сообщил, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) отказался от отступных.
«В какую шутку превратился Деонтей Уайлдер. Предлагали 20 миллионов. Похоже, мне снова придется расколоть его череп!»
Напомним, ранее Уайлдер выиграл иск в суде, где требовал от Фьюри провести с ним третий бой. Теперь американец и британец должны подраться в сентябре.
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