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Фьюри: «После боя с Уайтом я ухожу из бокса»
Британец повесит перчатки на гвоздь после поединка с соотечественником
11:00
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью ESPN заявил, что повесит перчатки на гвоздь после боя с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).
«После этого боя я ухожу. Многие мне не верят. Я видел, как недавно мой папа давал интервью и говорил: «Он не уйдет. Он не может жить без бокса». Но все они недооценивают большого «Цыганского Короля». Я могу прожить без бокса.
Я двукратный чемпион мира в супертяжелом весе. Непобежденный на протяжении своих 13 или 14 лет в качестве профессионала. Я завоевал все возможные титулы, побил много рекордов, сделал много добра, помог многим людям. Я помог себе и своей семье. Я обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Я уйду громко. Что еще для меня остается?»
Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.
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