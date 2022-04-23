Фьюри: «После боя с Уайтом я ухожу из бокса»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью ESPN заявил, что повесит перчатки на гвоздь после боя с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

Я двукратный чемпион мира в супертяжелом весе. Непобежденный на протяжении своих 13 или 14 лет в качестве профессионала. Я завоевал все возможные титулы, побил много рекордов, сделал много добра, помог многим людям. Я помог себе и своей семье. Я обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Я уйду громко. Что еще для меня остается?»