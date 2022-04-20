Фьюри: «После Джошуа будет кто-то, после Усика будет кто-то»

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) объяснил в интервью iFL TV, почему намерен завершить карьеру:



Да и не мог он мне ничего противопоставить. Тут даже говорить ни о чем. Это сражение ни об увлекательности, только о деньгах. Если бы я сейчас дрался с Джошуа, для меня не было бы выгоды. Люди не думают, что он может меня побить.

Как говорил Юлий Цезарь: «Всегда будет с кем драться». И что, мне еще 50 лет быть в ринге? После Джошуа будет кто-то, после Усика будет кто-то. И так далее. Я буду счастлив вернуться в Малькольм и остаться в спокойствии. Удалю Instagram, избавлюсь от статуса звезды, чтобы это ни было. Буду платить по счетам, раз в недельку выезжать куда-то, тренироваться каждый денб, жить простой жизнью.

Я отдал 14 лет профи боксу. Все до последней капли крови. Ничего не осталось больше. Разве мне не позволено уйти?...