Джошуа уже неинтересен. Руис мечтает о поединке с Фьюри
Фьюри: «После победы над Владимиром Кличко я покончил с желанием получить звание абсолютного чемпиона»
«Цыганский король» готов драться с любым оппонентом независимо от статуса
12:40
Тайсон Фьюри / Фото - boxingsceneЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) высказался по поводу объединительных поединков.
Цитирует британца Talk Sport.
«Для меня унификации – чушь. С кем бы ни был бой, кто бы ни был доступен для поединка, с тем я и буду драться. После победы над Владимиром Кличко, двукратным чемпионом мира, я покончил с желанием получить звание абсолютного и объединенного чемпиона мира. Я вышел сухим из воды. Я мог бы болтать о том, чего достиг, на протяжении двух часов, но мы и так знаем, кто я и чего добился».
Ранее Фьюри назвал вес, в котором хочет выйти в ринг против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
Комментарии 1