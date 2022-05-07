Не могут лишить пояса. Промоутер Фьюри заявил, что даже после завершения карьеры Тайсон останется чемпионом WBC
Фьюри – после разгрома МЮ от «Брайтона»: «Почему они не заканчивают с футболом?»
Чемпион WBC недоволен любимой командой
07 мая 22:05
Фото: completesports.com
Чемпион WBC на пенсии Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) в своем Instagram отреагировал на разгромное поражение «Манчестер Юнайтед» от «Брайтона» (0:4):
Я вам вот что скажу: «Забейте на то, что «Цыганский король» уходит. Что вы скажете о МЮ, почему они не заканчивают с футболом? Валите».
И подписав:
Это шокирует, шокирующий сезон. Несите 2023 (следующий).
Напомним, что в команде Фьюри уверены, что у Тайсона не отберут чемпионский пояс.
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