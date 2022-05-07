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Фьюри – после разгрома МЮ от «Брайтона»: «Почему они не заканчивают с футболом?»

Чемпион WBC недоволен любимой командой
Бокс Профессиональный бокс
07 мая 22:05
Фьюри – после разгрома МЮ от «Брайтона»: «Почему они не заканчивают с футболом?»
Фото: completesports.com

Чемпион WBC на пенсии Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) в своем Instagram отреагировал на разгромное поражение «Манчестер Юнайтед» от «Брайтона» (0:4):

Я вам вот что скажу: «Забейте на то, что «Цыганский король» уходит. Что вы скажете о МЮ, почему они не заканчивают с футболом? Валите».

И подписав:

Это шокирует, шокирующий сезон. Несите 2023 (следующий).

Напомним, что в команде Фьюри уверены, что у Тайсона не отберут чемпионский пояс.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри Манчестер Юнайтед

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