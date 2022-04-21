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Фьюри предложил Джошуа стать его угловым в бою с Уайтом

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Бокс Профессиональный бокс
14:00
Фьюри предложил Джошуа стать его угловым в бою с Уайтом
Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и промоутер Эдди Хирн получили приглашение на его бой с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

Фьюри цитирует ресурс boxing247.com:

«Да, они приглашены. Они могут стать моими гостями. У меня есть несколько билетов. Один из них я дам Эдди Хирну, а два – Энтони Джошуа, поскольку ему нужны два билета, так как сейчас он толстый. Я дам Джошуа два билета, за которые сам заплачу. Они могут быть моими личными гостями.

Джошуа может помогать мне в углу, если он захочет. Я знаю, что ему не нравится Диллиан Уайт, так что он может это сделать, если пожелает».

Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля. Энтони Джошуа признался, что будет болеть за Диллиана Уайта в бою с Тайсоном Фьюри.

Рене Тер Велде
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Теги

Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Энтони Джошуа Эдди Хирн

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