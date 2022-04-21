Фьюри предложил Джошуа стать его угловым в бою с Уайтом

«Цыганский Король» не упустил возможности подшутить над AJ

Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и промоутер Эдди Хирн получили приглашение на его бой с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

Фьюри цитирует ресурс boxing247.com:

«Да, они приглашены. Они могут стать моими гостями. У меня есть несколько билетов. Один из них я дам Эдди Хирну, а два – Энтони Джошуа, поскольку ему нужны два билета, так как сейчас он толстый. Я дам Джошуа два билета, за которые сам заплачу. Они могут быть моими личными гостями. Джошуа может помогать мне в углу, если он захочет. Я знаю, что ему не нравится Диллиан Уайт, так что он может это сделать, если пожелает».

Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля. Энтони Джошуа признался, что будет болеть за Диллиана Уайта в бою с Тайсоном Фьюри.