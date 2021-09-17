Фьюри: «Пулев, Кличко, Поветкин – Джошуа дрался с топами только на заре их карьеры»

Тайсон Фьюри / Фото: Celeb Doko

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью Youtube каналу The Overlap заявил, что не считает впечатляющим резюме обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Джошуа никогда не дрался с пиковым супертяжеловесом. Он бился с 42-летним Владимиром Кличко, 40-летним Кубратом Пулевым, 40-летним Александром Поветкиным. Все они в прошлом были топовыми боксерами – в начале и конце 2000-х, но не в 2020-х. Они были хорошими бойцами десять лет назад.