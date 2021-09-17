Фьюри рассказал, сколько бы пришлось заплатить Уайлдеру в случае отказа от поединка
Фьюри: «Пулев, Кличко, Поветкин – Джошуа дрался с топами только на заре их карьеры»
«Цыганский король» не считает победы над стариками чем-то выдающимся
10:07
Тайсон Фьюри / Фото: Celeb Doko
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью Youtube каналу The Overlap заявил, что не считает впечатляющим резюме обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):
Мне кажется, что в конце концов лучшие боксеры дерутся друг с другом, но это не происходит, когда все этого требуют. Это случается лишь тогда, когда, скажем, один боксер на спаде, а второй – на пике. Тогда они желают драться друг с другом. Но вы очень редко можете увидеть бой двух пиковых боксеров. Дело в том, что один из них всегда немного опасается проиграть и потерять свои позиции.
Джошуа никогда не дрался с пиковым супертяжеловесом. Он бился с 42-летним Владимиром Кличко, 40-летним Кубратом Пулевым, 40-летним Александром Поветкиным. Все они в прошлом были топовыми боксерами – в начале и конце 2000-х, но не в 2020-х. Они были хорошими бойцами десять лет назад.
Также Фьюри рассказал о размере компенсации в случае отказа от третьего боя с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).
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