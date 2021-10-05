Фьюри рассказал, что его мотивирует перед трилогией с Уайлдером

И это не завоевание титулов

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) признался, что завоевание титулов больше не мотивируют его. «Цыганский Король» владел всеми основными поясами своей весовой категории, поэтому он ставит новые цели, которые заставят его трудиться. К примеру, в случае с третьим поединком с американцем Донтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), он поставил себе цель уничтожить своего оппонента быстрее по сравнению с матчем-реваншем.

Фьюри цитирует издательство badlefthook.com.

«Меня не интересуют достижения в боксе, потому что я прошел здесь все, что можно было пройти. Вы же знаете, что я выиграл все титулы, которые есть в нашей весовой категории? Так что титулы, больше меня не мотивируют меня. Теперь я стремлюсь к различным целям в рамках своей собственной личности. Я бросаю вызов сам себе и собираюсь увидеть, как далеко я смогу зайти. Я знаю, что мой соперник не может мне доставить проблем. Все дело во мне. Я просто в этот раз хочу уничтожить его, и намерен сделать это быстрее, чем сделал в реванше».

Тайсон Фьюри рассказал забавную историю, которая приключилась перед его первым поединком с Деонтеем Уайлдером.