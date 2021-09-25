Фьюри рассказал, как должен действовать Джошуа, чтобы победить Усика
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, как должен действовать его соотечественник Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) во время поединка с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО), чтобы одержать победу.
«Цыганского Короля» цитрует ресурс boxingnews24.com:
«У нас есть тяжеловес, который поменьше – это Александр Усик и типичный неповоротливый супертяжеловес, который имеет силу и все такое. Также мы будем наблюдать противостояние левши против ортодоксального бойца. К тому же мне очень интересно, как Джошуа будет вести себя во время боя с умным боксером.
Вы можете смотреть на это противостояния по-разному, но я могу сказать, как я бы боксировал против Усика. Я бы много атаковал, выбрасывал серии в корпус и голову, также необходимо использовать свои габариты и силу. Но для этого вы должны обладать отличной выносливостью, а у Джошуа ее нет. Если Энтони будет атаковать в таком темпе на протяжении двух раундов, то ему необходимо взять перерыв на четыре, чтобы восстановиться».
На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.
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