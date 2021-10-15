Фьюри рассказал как Джошуа побить Усика в реванше

Энтони призвали использовать свои природные данные





Питер Фьюри / Фото: скрин-шот

Британский специалист Питер Фьюри рассказал YouTube-каналу Boxing Social, что нужно сделать экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22) в реванше с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).



«В реванше Джошуа необходимо лучше использовать свои природные данные. У него есть сила для навзывания своего темпа. В общем, ему нужно завладеть инициативой, поскольку он боксирует с элитным боксером. Энтони необходимо нивелировать боксерские навыки Усика. Энтони - старательный боец, и я уверен, что в следующий раз он не захочет поскользнуться».

Напомним, топовый американский боксер заявил, что верит в Усика в бою с Тайсоном Фьюри.



