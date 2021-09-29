Фьюри рассказал, когда он понял, как побить Уайлдера

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что еще в концовке первого поединка с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) понял, как победить американца, благодаря чему и смог удосрочить его в реванше.

Британца цитирует портал boxingnews24.com:

Костюм Деонтея Уайлдера в нашем последнем бою? На самом деле я вообще об этом не думал. Мне казалось, что он устраивает шоу, выполняет свою часть работы, показывая представление для всех. Я не рассчитывал, что он будет винить в своем поражении наряд для выхода в ринг, но каждый вправе делать все, что захочет. Я думаю, что своими жалобами Уайлдер сделал этот поединок еще более крупным».