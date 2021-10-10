Фьюри рассказал, о чем думал в моменты, когда Уайлдер отправлял его в нокдауны
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) на пресс-конференции после боя с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) рассказал, о чем думал в моменты, когда американец дважды отправлял его в нокдауны:
«Это было незначительно. Если вы имеете дело с огнем, вы можете немного обжечься.
В четвертом раунде Уайлдер дважды отправил меня в нокдаун, но я не думал, что на этом все закончено. Я подумал: «Хорошо, я вскоре верну тебе это обратно». И я это сделал.
Я находился в сознании и слышал, как рефери считает: «Три, четыре...» Я всегда был там.
Уайлдер ударил меня, уронил, но в этом и вся жизнь. Это не о том, как много раз ты проигрывал или побеждал. Это о том, как ты можешь вернуться и двигаться дальше. Рокки сказал: «Продолжайте двигаться вперед с позитивными мыслями и продолжайте сражаться».
Это не только о боксерских поединках, а и о жизни в целом. Ничего никогда не будет легко. Если очень хочешь чего-то, то продолжай работать. Никто не смеет сказать, что ты не сможешь этого достичь».
После боя у боксеров диалога не получилось, однако уже позже Уайлдер признался, что план Фьюри на поединок был лучше.
Напомним, «Цыганский король» нокаутировал «Бронзового бомбардировщика» в 11-м раунде. На момент остановки боя Фьюри вел на судейских записках, а также перебивал оппонента.
Находясь еще в ринге Тайсон заявил, что является лучшим супертяжеловесом эпохи.