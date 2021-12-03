Фьюри рассказал о своем ключевом элементе в подготовке – это алкоголь

Чемпион WBC признался, что за несколько часов до боя с Уайлдером находился в баре

Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) рассказал о своем рецепте победы. «Цыганский король» рассказал, что за несколько часов до боя с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO) он с кружечкой пива находился в баре. Слова Тайсона приводит Marca:

Выпивка позволяет тебе быть расслабленным и наслаждаться жизнью. В прошлом бойцы пили бутылку бренди перед тем, как дрались 20 или 30 раундов. Напомним, что команда британца настроена организовать Фьюри бой с Александром Усиком (19-0, 13 KO).

Олег Шумейко-младший