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Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Александр сравнил британца с лошадью
09:38
Александр Усик / Фото: Инстаграм
Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик
(19-0, 13 КО) опубликовал видео на лошади, которую сравнил с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Эй, Фьюри, я тебя оседлаю так же».
Напомним, ранее отец Фьюри обвинил промоутера Эдди Хирна в срыве поединка своего сына с Усиком.
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