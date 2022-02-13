Фьюри разозлился на Уайта, поскольку тот недоволен гонораром

Тайсон Фьюри / Фото: Sporting News

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) раскритиковал Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) за недовольство предложенным гонораром – $8,2 млн. Слова чемпиона приводит портал boxingscene.com.



Они говорят о деньгах и процентах, но это мелкое говно заработает в восемь раз больше, чем я, когда побил Владимира Кличко. А я перед тем боем был в 20 раз популярнее его - непобежденный обязательный претендент по линиям WBO и WBA, выигравший три претендентских боя.

Этот лох не сделал ничего, лишь улетел в нокаут от 45-летнего мужика, но он заработает в восемь раз больше, чем я. Это выигрыш в лотерею. Разумно будет взять эти деньги, пока он их не потерял. Этот идиот будто сорвал джек-пот».