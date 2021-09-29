Фьюри: «Рефери спас Уайлдеру жизнь и карьеру»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) убежден, что рефери спас Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО) жизнь, когда остановил их реванш в седьмом раунде.

Британца цитирует boxingnews24.com:

Я не видел, что он был уже тепленьким. Я просто думал, что мне следует не торопиться и подождать правильного момента. Это произошло снова, и он оказался на канвасе после ударов по корпусу. Бой был остановлен в седьмом раунде, когда я чисто по нему попал. Я верю, что рефери действительно спас ему жизнь и карьеру».