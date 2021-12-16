Сиренко: «Фьюри и Усик – самые неудобные супертяжеловесы»
Фьюри: «Рядом со мной Усик выглядит как средневес»
Чемпион WBC – о лидере супертяжелого веса
16:59
Тайсон Фьюри / фото - Getty Images
Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью порталу Daily Mail высказался о реванше Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО), а также оценил боксерские навыки украинца.
«Он снова победит Джошуа в их реванше, и, вероятно, на этот раз он выключит ему свет. Усик очень хороший боксер, но когда мы были здесь на днях вместе, он выглядел рядом со мной как средневес».
Напомним, Бриедис хочет реванша с Усиком и обещает показать, как надо побеждать украинца.