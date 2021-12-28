«Фьюри – Санта, Усик – Гринч». Британский иллюстратор рисунком отобразил состояние дел в боксе

Камбосос и Хэйни игнорируют Ломаченко

Британский иллюстратор Гарри Уорд создал рождественскую открытку для портала Boxing Social. На картинке изображены события 2021 года в супертяжелом и легком весах.

Чемпион мира WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри изображен Санта Клаусом, в то время как обладатель остальных титулов Александр Усик – Гринчем-похитителем Рождества. Отсылка к тому, что победой над Энтони Джошуа Усик сорвал все планы Фьюри на 2021 год.

В нижней части рисунка абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос и чемпион WBC Девин Хэйни кидаются снежками, игнорируя украинца Василия Ломаченко. В сторонке стоит Джервонта Дэвис. Отсылка к тому, что Камбосос и Хэйни ведут переговоры о бое, не желая драться с Ломаченко. Дэвис же и вовсе принимает вызовы только с удобными для себя соперниками.

Напомним, Александр Красюк назвал единственную причину, которая мешает организации боя Усик – Фьюри.