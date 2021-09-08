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Фьюри считает, что Усик в сравнении с ним – «мешок»

«Цыганский король» выдал очередную порцию громких заявлений
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 21:36
Фьюри считает, что Усик в сравнении с ним – «мешок»
Коллаж: The Sun

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, почему других топов хэвивейта называет «мешками»:

«Как я всегда говорил, если Уайлдер не смог победить меня после трехлетнего простоя и сгонки 64 килограммов, то у него никогда не будет шанса на победу. Он никогда не побьет меня. Никто из них меня не победит.

Я часто люблю использовать слово «мешки», поскольку в сравнении со мной они и есть такими. Все они просто распиаренные мешки – Уайлдеры, Джошуа, Усики. Все они мешки. И в сравнении со мной они недостаточно хороши».


25 сентября Александр Усик подерется против Энтони Джошуа. Фьюри 9 октября в третий раз встретится с Деонтеем Уайлдером.

Ранее Фьюри также заявил, что уничтожит Джошуа.

Смотрите также: симуляция боя Усик – Фьюри.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Теги

Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик Деонтей Уайлдер

Комментарии 1

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8 сентября 2021г. 22:57
Кукуха поехала окончательно. Досадно что не заснул тогда крепким сном, когда Уайдер спать уложил. Был бы Уайлдер посвежее в ранних раундах, добил бы мешка
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