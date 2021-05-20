«Я шлепну тебя по лысине и ты ничего мне не сделаешь». Джошуа иронично ответил на предложение Фьюри
Фьюри: «Сначал я побью Уайлдера, а потом и ты получишь свое»
«Цыганский король» решительно настроен избить Джошуа
20 мая 08:39
Джошуа и Фьюри / Фото: talksport.com
Пока поединок в ринге чемпиона мира по версии WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) находится под угрозой срыва из-за решения суда не в пользу «Цыганского короля», британцы вовсю развлекаются в соцсетях.
Фьюри предложил AJ поединок на голых кулаках, но в ответ получил получил лишь ироничный ответ.
Тайсон заверил Джошуа в своем Twitter, что настроен серьезно, и следом после Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) придет очередь и AJ:
Я не намерен раскрывать детали в интернете. Ты шлепнешь меня, бомжара? Пожалуйста, приди и попытайся. Я жду в режиме 24/7/365. Я готов. Сначала я побью Уайлдера, а потом и ты получишь свое.
Напомним, что если Фьюри подерется с «Бронзовым бомбардировщиком», то Александр Усик (18-0, 13 KO) получит долгожданный поединок с Джошуа за пояс WBO.
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