Фьюри: «Сначал я побью Уайлдера, а потом и ты получишь свое»

«Цыганский король» решительно настроен избить Джошуа

Джошуа и Фьюри / Фото: talksport.com

Пока поединок в ринге чемпиона мира по версии WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) находится под угрозой срыва из-за решения суда не в пользу «Цыганского короля», британцы вовсю развлекаются в соцсетях.



Фьюри предложил AJ поединок на голых кулаках, но в ответ получил получил лишь ироничный ответ.

Тайсон заверил Джошуа в своем Twitter, что настроен серьезно, и следом после Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) придет очередь и AJ:

Я не намерен раскрывать детали в интернете. Ты шлепнешь меня, бомжара? Пожалуйста, приди и попытайся. Я жду в режиме 24/7/365. Я готов. Сначала я побью Уайлдера, а потом и ты получишь свое.

Напомним, что если Фьюри подерется с «Бронзовым бомбардировщиком», то Александр Усик (18-0, 13 KO) получит долгожданный поединок с Джошуа за пояс WBO.