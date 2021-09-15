Фьюри: «Спустя две недели без тренировок у меня возникли бы суицидальные мысли»

Тайсон Фьюри / фото - skysports.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) признался, что без постоянных тренировок его жизнь могла бы быстро пойти под откос.

«Цыганского Короля» цитирует ресурс essentiallysports.com:

В течение недели я был бы полностью подавлен и разбит. А спустя две недели без тренировок у меня возникли бы суицидальные мысли. Исходя из многолетнего опыта, я знаю, что это мое спасение, ведь я прихожу в зал, тренируюсь, нахожусь в окружении положительных людей и распространяю позитив.

В своей жизни я падал много раз, в ней было много негатива. Я был в темных местах в течение продолжительного периода времени. Когда я прихожу сюда, тренируюсь, держу себя в форме и получаю за это деньги, то, безусловно, проживаю свою лучшую жизнь».