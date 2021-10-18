Фьюри-старший: «Если Томми проиграет Джейку Полу, то будет избит всеми остальными братьями»

Команды боксеров практически договорились о поединке

Фото: Metro.co

Джон Фьюри рассказал, что произойдет с его младшим сыном Томми (7-0, 4 КО), если он проиграет блогеру Джейку Полу (4-0, 3 КО). Слова отца семейства передает BoxingScene:

«Мы практически договорились о поединке. Братья Пол достаточно жадные, но и мы знаем себе цену. Договор почти подписан, осталось только утрясти мелкие детали. Томми победит Джейка Пола, другой вариант исключен. Если он проиграет, будет полным дураком. Не забывайте, что он пообещал сменить имя в случае поражения. Вдобавок, если Томми окажется проигравшим, его изобьют три остальных брата Фьюри и заставят закончить карьеру. Но я бы не назвал это давлением».

Ранее Пол предложил Томми очень рискованное пари.



Напомним, Тайсон Фьюри пообещал брату, что изменит его фамилию, если тот проиграет предстоящий бой.