«Фьюри сводил Кличко в школу бокса». Промоутер вспомнил, как Тайсон отобрал чемпионские пояса в логове украинца

Уоррен удивляется, насколько же разноплановым боксером является «Цыганский король»

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Фото: Sky Sports

Со-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен рассказал в интервью Youtube каналу iFL TV, почему «Цыганский король» – один из лучших боксеров:



Фьюри проводит бои в разной манере. Вспомните, что он сделал с Кличко. Фьюри сводил его в школу бокса. Хоть Владимир родом не из Германии, но это то место, где он сделал себе имя. 54 тысячи фанатов пришли на тот бой не ради поддержки Фьюри. «Цыганский король» вышел на эту арену и сделал свою работу. А теперь три боя Фьюри в США. Три победы над Уайлдером – и все особенные и непохожие друг на друга. Три разных боя – и все захватывающие. Это показывает то, как быстро он может адаптироваться. Он способен сделать все, что пожелает. Невероятный, боксер, боец и скандалист.

Напомним, что Александр Усик (19-0, 13 KO) готов во второй раз победить Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), чтобы выйти на бой с Фьюри. При этом тренер «Цыганского короля» (31-0-1, 22 KO) заявил, что готов обеспечить то, что нужно всему боксерскому миру – победу Джошуа в реванше.