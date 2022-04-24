Фьюри: «Уайт – воин, и я верю, что он будет чемпионом мира»
Фьюри: «Теперь вы увидите меня только в WWE, кино и выставочных поединках»
«Цыганский король» доволен своими достижениями
10:17
Фото: Queensberry Promotions
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры в профи боксе:
Теперь вы меня увидите только в выставочных поединках, WWE и кино. Нганну также в этом списке. Если я снова буду драться, то это будут только показательные бои, возможно борцовские поединки и тому подобное. Веселье и развлечения, вещи, которые не действуют на нервы и не мешают вам спать, а также не несут серьезных травм.
В боксе всегда появится кто-то еще, с кем тебе нужно драться. Есть много хороших тяжеловесов, которые теперь могут получить место под солнцем. Я старый, лысый и толстый парень – я ухожу. Я сделал достаточно и очень доволен тем, где я, кто я и что сделал. Очень, очень доволен своей карьерой.
Напомним, что в последнем поединке Фьюри апперкотом нокаутировал Диллиана Уайта (28-3, 19 KO).
Комментарии 0