Фьюри: «Теперь вы увидите меня только в WWE, кино и выставочных поединках»

Фото: Queensberry Promotions

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры в профи боксе:



В боксе всегда появится кто-то еще, с кем тебе нужно драться. Есть много хороших тяжеловесов, которые теперь могут получить место под солнцем. Я старый, лысый и толстый парень – я ухожу. Я сделал достаточно и очень доволен тем, где я, кто я и что сделал. Очень, очень доволен своей карьерой.