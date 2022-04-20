Фьюри: «После Джошуа будет кто-то, после Усика будет кто-то»
Фьюри: «У Джошуа была возможность избавиться от очередного позора в бою с Усиком»
«Цыганский Король» заявил, что AJ допустил ошибку, отказавшись дать ему возможность провести бой с украинцем
21:00
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью DAZN заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) допустил ошибку, отказавшись дать ему возможность провести объединительный бой с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).
«У Джошуа была возможность избавиться от очередного позора в бою с Усиком. Он должен был дать мне возможность решить все проблемы вместо него, при этом он еще и заработал бы, но Энтони отказался, потому что жадность взяла верх. Они думали, что я отчаянный человек и ради поединка за бесспорный титул готов отдать все. Требования, которые выдвигали эти люди, были смехотворными.
Я вам неоднократно говорил, что наш бой с Джошуа не состоится. Это бодибилдер меня больше не интересует. Раньше он был непобедимым бойцом и тогда организация нашего боя было не проблема. Также раньше он был чемпионом. Сейчас ему нечего предложить. Что он говорил много лет назад: «Хочу драться только с тем, у кого есть пояса». Но теперь у него нет титулов».
Тайсон Фьюри дал прогноз на реванш Энтони Джошуа с Александром Усиком.