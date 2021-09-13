Фьюри: «Уайлдер должен получить 20% от гарантированного гонорара за наш бой»

«Бронзовый Бомбардировщик» никак не способствует продвижению поединка с британцем

Деонтей Уайлдер / фото - manchestereveningnews.co.uk

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) считает, что американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) должен получить 20% от гарантированного гонорара за их предстоящий поединок.

Претензии «Цыганского Короля» обосновываются тем, что «Бронзовый Бомбардировщик» во время их пресс-конференции, которая состоялась в июне нынешнего года, не сказал ни слова, просидев все действие в наушниках. По словам Фьюри, такое поведение его оппонента, не способствует продвижению их боя.

Британца цитирует портал manchestereveningnews.co.uk:

«В последнем нашем мероприятии для СМИ, он вообще не участвовал. Не было похоже на то, что он хочет продавать билеты и трансляции с оплатой за просмотры. Вел себя как идиот. Он пришел на пресс-конференцию в наушниках и не сказал ни слова. Я должен был делать все за него. Я думаю, что Уайлдер должен получить 20% от гарантированного гонорара, если будет продолжать вести себя подобным образом. Мы оба здесь, чтобы продать наш бой, а не для того, чтобы один продвигал его, а другой подавлял».

Тайсон Фьюри считает Деонтея Уайлдера хорошим боксером.