Президент WBC: «Я уверен, что Уайлдер вернется»
Фьюри: «Уайлдер второй лучший супертяж после меня»
«Цыганский Король» считает, что «Бронзовый Бомбардировщик» заслужил право выйти на поединок за пояс WBC
13:00
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) считает, что бывший обладатель титула Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) заслужил право выйти на поединок за пояс организации.
Фьюри цитирует портал boxingscene.com:
«Я хочу, чтобы Уайлдер снова дрался за пояс WBC. Хотя я не знаю, как это возможно, что он сохраняет первый номер рейтинга после трех неудач в боях со мной. Но это их дело.
Я считаю, что Деонтей заслуживает драться за этот титул. Он превзошел рекорд Кличко по количеству защит титула, он сравнялся с рекордом Али по защитам титулов.
Я думаю, что Уайлдер второй лучший супертяж после меня. Он может вырубить любого, кроме меня».
Президент WBC Маурисио Сулейман рассчитывает на скорое возвращение Деонтея Уайлдера на ринг.
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