Фьюри: «Уайлдер второй лучший супертяж после меня»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) считает, что бывший обладатель титула Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) заслужил право выйти на поединок за пояс организации.

Фьюри цитирует портал boxingscene.com:

Я считаю, что Деонтей заслуживает драться за этот титул. Он превзошел рекорд Кличко по количеству защит титула, он сравнялся с рекордом Али по защитам титулов.

Я думаю, что Уайлдер второй лучший супертяж после меня. Он может вырубить любого, кроме меня».