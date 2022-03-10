Фьюри: «Уайт получит в семь раз больше, чем я за бой с Владимиром Кличко»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions заявил, что Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) должен быть доволен тем, что заработает 20 процентов от общего призового фонда их поединка.

Так что Уайт должен быть мне очень благодарным. Не только за то, что я поддерживал его, когда он был вне ринга, но и за то, что даю ему самый большой гонорар в его карьере. Я считаю, что 20 процентов для него – это очень даже справедливо. У него есть возможность заработать 8,4 миллиона, если он побьет меня. Для сравнения, за последний бой он заработал 250 тысяч фунтов.

Это большие деньги. Это в семь раз больше, чем я получил за бой с Владимиром Кличко. Это много. И на том этапе я был в десять раз известнее Уайта. Так что он должен быть очень мне благодарен. На его месте я бы прислал мне подарок почтой».