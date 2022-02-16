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Смешанные единоборства. Чемпионат Украины. Днепр

Фьюри: «Уайт способен нокаутировать любого, если попадет чисто»

Британец считает соотечественника опасным соперником
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Фьюри: «Уайт способен нокаутировать любого, если попадет чисто»
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies заявил, что считает обязательного претендента на свой титул Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) опасным соперником.

«Во-первых, вызов заключается в том, что Уайт – супертяжеловес. Диллиан может тяжело ударить, он способен нокаутировать любого, если попадет чисто. Во-вторых, он большой парень – 190 сантиметров и 111-114 килограммов. Этого достаточно, не правда ли?

Уайт – первый номер рейтинга WBC. Он участвовал в хороших боях и побеждал в них. У него были увлекательные поединки, так что Уайт заслуживает подраться за титул. Я даю ему крупнейший гонорар в его карьере и мировую сцену. Пусть выходит и показывает себя».

Тайсон Фьюри высказался о финансовых аппетитах Диллиана Уайта.

Рене Тер Велде
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