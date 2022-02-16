Фьюри: «Уайт способен нокаутировать любого, если попадет чисто»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies заявил, что считает обязательного претендента на свой титул Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) опасным соперником.

Уайт – первый номер рейтинга WBC. Он участвовал в хороших боях и побеждал в них. У него были увлекательные поединки, так что Уайт заслуживает подраться за титул. Я даю ему крупнейший гонорар в его карьере и мировую сцену. Пусть выходит и показывает себя».