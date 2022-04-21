Фьюри: «Уайт такой же опасный, как Джошуа, Усик и все остальные»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) считает обязательного претендента на пояс Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) не менее опасным соперником, чем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) или обладателя титулов WBO, WBA и IBF Александра Усика (19-0, 13 KO).

Фьюри цитирует ресурс boxingnews24.com:

Давайте будем реалистами: у него нет боксерских навыков Тайсона Фьюри. У него нет 210-сантиметрового тела и способности двигаться как средневес. Единственное, что есть у Уайта, – это нокаутирующая мощь супертяжа, которой я тоже обладаю.

Если я достаточно тупой, чтобы нарваться на мощный левый хук, то скатертью мне дорога. Тогда он нокаутирует меня, все будет честно. У него есть один шанс из десяти нокаутировать меня левым хуком. Вероятно, таковы расклады».