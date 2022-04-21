Фьюри: «Уайт такой же опасный, как Джошуа, Усик и все остальные»
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) считает обязательного претендента на пояс Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) не менее опасным соперником, чем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) или обладателя титулов WBO, WBA и IBF Александра Усика (19-0, 13 KO).
Фьюри цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Я думаю, что Уайт – очень опасный боец. Он такой же опасный, как все Джошуа в мире, Усик и все остальные. Я точно не буду его недооценивать и не воспринимать всерьез.
Давайте будем реалистами: у него нет боксерских навыков Тайсона Фьюри. У него нет 210-сантиметрового тела и способности двигаться как средневес. Единственное, что есть у Уайта, – это нокаутирующая мощь супертяжа, которой я тоже обладаю.
Если я достаточно тупой, чтобы нарваться на мощный левый хук, то скатертью мне дорога. Тогда он нокаутирует меня, все будет честно. У него есть один шанс из десяти нокаутировать меня левым хуком. Вероятно, таковы расклады».
Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.
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