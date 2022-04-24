Фьюри объявил о завершении карьеры: «Я ушел громко, но это не конец»
Фьюри: «Уайт – воин, и я верю, что он будет чемпионом мира»
«Цыганский Король» прокомментировал свою досрочную победу над британцем
09:30
Тайсон Фьюри / фото - AP
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) прокомментировал свою досрочную победу над Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO).
Фьюри цитирует портал theguardian.com:
«Диллиан Уайт – воин, и я верю, что он будет чемпионом мира, но сегодня он встретился с другим воином. У него сердце льва, но он имел дело с лучшим супертяжеловесом на планете. Я думаю, Леннокс Льюис гордился бы этим апперкотом справа.
Я обещал своей любимой жене Пэрис, что уйду после третьего боя с Уайлдером. Однако мне предложили поединок на Wembley, дома, и верю, что задолжал это моим болельщикам. Теперь я сделал это. Я думаю, что это на самом деле может быть конец. Какой же это отличный способ уйти».
Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде.
Комментарии 0