Фьюри: «Уайт – воин, и я верю, что он будет чемпионом мира»

Тайсон Фьюри / фото - AP

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) прокомментировал свою досрочную победу над Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO).

Фьюри цитирует портал theguardian.com:

Я обещал своей любимой жене Пэрис, что уйду после третьего боя с Уайлдером. Однако мне предложили поединок на Wembley, дома, и верю, что задолжал это моим болельщикам. Теперь я сделал это. Я думаю, что это на самом деле может быть конец. Какой же это отличный способ уйти».