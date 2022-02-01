Промоутер Фьюри: «Усик не Руис – он не будет тренироваться в холодильнике»
Фьюри – Уайту: «Маленькая сучка, выходи из своего укрытия»
«Цыганский король» в дребезги разнес своего соотечественника
01 февраля 19:59
Тайсон Фьюри / Фото - thesun.co.ukЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в Instagram жестко обратился к своему будущему оппоненту, соотечественнику Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).
«Это послание предназначается для Диллиана Уайта. Трус, где твои белые перья (в странах бывшей Британской империи белое перо – символ трусости. – Прим. XSPORT)? Ты три года хотел получить титул чемпиона мира и для этого нужно было драться с Деонтеем Уайлдером, но так и не дождался этого боя. А когда пояс перешел ко мне, то ты ждал всего три минуты. Ты получил бой, не так ли, трус!».
«Ты говорил, что Тайсон Фьюри – трус. Что я не хочу драться с тобой. А теперь ты вдруг замолкаешь, маленькая сучка. Выходи из своего укрытия. Ты хотел легких денег, не так ли, засранец? Теперь у тебя будет 8 миллионов фунтов стерлингов, а это на 7,5 миллиона больше, чем ты на самом деле заслуживаешь. Ну же, сделай что-нибудь».
Напомним, промоутерская компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена выиграла торги на организацию поединка между Фьюри и Уайтом.
Предполагается, что британцы встретятся 29 апреля в Кардиффе (Уэльс).