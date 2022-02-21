Американский супертяжеловес: «В бою с Фьюри я вижу у Уайта шанс панчера»
Фьюри – Уайту: «Сегодня последний день, большой бомжара»
Последний шанс Диллиана подраться за пояс WBC
12:27
Фото: sportscasting.com
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram обратился к Диллиану Уайту (28-2, 19 KO), с котором он должен подраться
в конце апреля:
Эээээээйй. Сегодня последний день подписать контракт, ты большой бомжара. Так что ставь свою подпись, консервная банка, или проваливай.
Отец Тайсона считает, что если Уайт откажется от поединка, то его следует отправить в психбольницу.
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