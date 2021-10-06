Фьюри угрожает Уайлдеру: «Буду терроризировать тебя всю ночь перед боем»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняМало кто верил в успешность проекта, но… Сегодня 10 лет со дня открытия «Олимпийского» после реконструкции
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 20
Завтра 17
Футбол (3 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Металлист 1:1 Окончен
15:30 Агробизнес - Ужгород 1:1 Окончен
15:30 Подолье - Альянс 0:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 5) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Сокол - Мариуполь 5:3 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Химик - Николаев 76:69 Окончен
19:00 БК Одесса - Кривбасс 85:94 Окончен
Теннис (2 события из 38) показать все
WTA 2021 (Indian Wells, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
01:50 Марта Костюк - Шай Чжан 2:1 Окончен
21:00 Эльза Жакемо - Даяна Ястремская 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (11 событий из 11) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Чехия - Уэльс -:- Запланирован
21:45 Эстония - Беларусь -:- Запланирован
21:45 Гибралтар - Черногория -:- Запланирован
21:45 Латвия - Нидерланды -:- Запланирован
21:45 Турция - Норвегия -:- Запланирован
21:45 Кипр - Хорватия -:- Запланирован
21:45 Мальта - Словения -:- Запланирован
21:45 Россия - Словакия -:- Запланирован
21:45 Германия - Румыния -:- Запланирован
21:45 Исландия - Армения -:- Запланирован
21:45 Лихтенштейн - Македония -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 6) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Краматорск -:- Запланирован
19:00 Рулав Одд - Днепр -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Будивельник 4:8 1-я четверть
18:00 Прометей - Черкасские Мавпы 10:0 1-я четверть
18:30 БК Тернополь - Днепр -:- Запланирован
19:30 Киев-Баскет - Харьковские Соколы -:- Запланирован
Теннис (3 события из 71) показать все
WTA 2021 (Indian Wells, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:00 Тереза Мартинкова - Элина Свитолина -:- Запланирован
21:00 Паула Бадоса Гиберт - Даяна Ястремская -:- Запланирован
22:15 Марта Костюк - Симона Халеп -:- Запланирован
Футбол (14 событий из 14) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Литва - Болгария -:- Запланирован
16:00 Казахстан - Босния и Герцеговина -:- Запланирован
19:00 Азербайджан - Ирландия -:- Запланирован
19:00 Грузия - Греция -:- Запланирован
19:00 Швеция - Косово -:- Запланирован
19:00 Финляндия - Украина -:-
19:00 Шотландия - Израиль -:- Запланирован
21:45 Фарерские острова - Австрия -:- Запланирован
21:45 Люксембург - Сербия -:- Запланирован
21:45 Швейцария - Северная Ирландия -:- Запланирован
21:45 Молдова - Дания -:- Запланирован
21:45 Андорра - Англия -:- Запланирован
21:45 Венгрия - Албания -:- Запланирован
21:45 Польша - Сан-Марино -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 7) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Сокол - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Химик - Кривбасс -:- Запланирован
16:00 БК Одесса - Николаев -:- Запланирован

Фьюри угрожает Уайлдеру: «Буду терроризировать тебя всю ночь перед боем»

Боксеры продолжают обмениваться колкостями
Бокс Профессиональный бокс
6 октября 18:10
Фьюри угрожает Уайлдеру: «Буду терроризировать тебя всю ночь перед боем»
Фото: Getty Images

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в шуточной манере ответил на вопрос журналиста.

Ходят слухи, что твой номер в отеле не далеко от номера Деонтея, будут ли драки в коридоре?

Я буду терроризировать его всю ночь. Буду звонить ему на телефон и стучать в дверь, а затем убегать, потому что так мы делаем.

Ранее в Сеть попал костюм, в котором Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО), в котором он выйдет на бой.

Бой состоится 9 октября. Фьюри уверяет, что этот поединок – самый важный в его карьере, но при этом продолжает всячески оскорблять Уайлдера. Впрочем, «Бронзовый бомбардировщик» также не сказать, что держит язык за зубами.


Источник: youtube.com Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Редкач назвал бой, который станет одним из лучших в 2021 году
Редкач назвал бой, который станет одним из лучших в 2021 году
Бокс Профессиональный бокс
17:49
Отец Фьюри: «Тайсон собирается расколоть голову Уайлдера»
Отец Фьюри: «Тайсон собирается расколоть голову Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
17:28
1
У Уайлдера нет шансов? Вспомните, как Деонтей отключил Фьюри в первом бою
У Уайлдера нет шансов? Вспомните, как Деонтей отключил Фьюри в первом бою
Бокс Профессиональный бокс
16:50
Хопкинс дал смелый прогноз на бой Фьюри – Уайлдер
Хопкинс дал смелый прогноз на бой Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
15:51
Валуев назвал победителя трилогии Фьюри – Уайлдер
Валуев назвал победителя трилогии Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
15:49
Очень откровенный Фьюри рассказал, как выбрался из депрессии после победы над Кличко
Очень откровенный Фьюри рассказал, как выбрался из депрессии после победы над Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15:30

Новости: Бокс

Редкач назвал бой, который станет одним из лучших в 2021 году
Редкач назвал бой, который станет одним из лучших в 2021 году
Профессиональный бокс
17:49
Отец Фьюри: «Тайсон собирается расколоть голову Уайлдера»
Отец Фьюри: «Тайсон собирается расколоть голову Уайлдера»
Профессиональный бокс
17:28
У Уайлдера нет шансов? Вспомните, как Деонтей отключил Фьюри в первом бою
У Уайлдера нет шансов? Вспомните, как Деонтей отключил Фьюри в первом бою
Профессиональный бокс
16:50
Хопкинс дал смелый прогноз на бой Фьюри – Уайлдер
Хопкинс дал смелый прогноз на бой Фьюри – Уайлдер
Профессиональный бокс
15:51
Валуев назвал победителя трилогии Фьюри – Уайлдер
Валуев назвал победителя трилогии Фьюри – Уайлдер
Профессиональный бокс
15:49
Очень откровенный Фьюри рассказал, как выбрался из депрессии после победы над Кличко
Очень откровенный Фьюри рассказал, как выбрался из депрессии после победы над Кличко
Профессиональный бокс
15:30
Лопес-старший: «Бой с Тейлором будет более легким, чем с Ломаченко»
Лопес-старший: «Бой с Тейлором будет более легким, чем с Ломаченко»
Профессиональный бокс
14:50
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
14:00
Экс-чемпион мира: «Джошуа нужно было боксировать с Усиком, как с Владимиром Кличко»
Экс-чемпион мира: «Джошуа нужно было боксировать с Усиком, как с Владимиром Кличко»
Профессиональный бокс
13:53
Все новости

Популярные новости

Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 10:15
7
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 08:01
8
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
7
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 13:13
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Кременчуг» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Кременчуг» — «Краматорск». Видео трансляция
18:30
Чемпионат мира по борьбе-2021. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по борьбе-2021. Трансляция на XSPORT
18:45
УХЛ. «Рулав Одд» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» — «Днепр». Видео трансляция
19:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
20:35
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
9 октября 10:10
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Продэксим». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Продэксим». Видео трансляция
9 октября 12:00
УХЛ. «Сокол» — «Донбасс». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Донбасс». Видео трансляция на телеканале XSPORT
9 октября 16:00
Отбор на ЧМ-2022. Финляндия – Украина. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Финляндия – Украина. Онлайн трансляция
9 октября 19:00
Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер 3. Онлайн трансляция
WEB
Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер 3. Онлайн трансляция
10 октября 06:30
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
10 октября 10:45
УХЛ. «Рулав Одд» — «Кременчуг». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Кременчуг». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
10 октября 14:00
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT
10 октября 16:00
УХЛ. «Краматорск» — «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» — «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
10 октября 17:00
Евро-2022. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евро-2022. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
10 октября 18:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
10 октября 20:35