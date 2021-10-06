Фьюри угрожает Уайлдеру: «Буду терроризировать тебя всю ночь перед боем»

Боксеры продолжают обмениваться колкостями

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Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в шуточной манере ответил на вопрос журналиста.

Ходят слухи, что твой номер в отеле не далеко от номера Деонтея, будут ли драки в коридоре?

Я буду терроризировать его всю ночь. Буду звонить ему на телефон и стучать в дверь, а затем убегать, потому что так мы делаем.

Ранее в Сеть попал костюм, в котором Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО), в котором он выйдет на бой.

Бой состоится 9 октября. Фьюри уверяет, что этот поединок – самый важный в его карьере, но при этом продолжает всячески оскорблять Уайлдера. Впрочем, «Бронзовый бомбардировщик» также не сказать, что держит язык за зубами.