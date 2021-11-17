Бриедис: «Сейчас бы у нас с Усиком получился совершенно другой бокс по сравнению с первым боем»
Фьюри, Усик или кто-то еще? Известный катмэн назвал лучшего супертяжеловеса
Лучников нашел схожести в Тайсоне и Александре
14:39
Усик - Фьюри
Российский катмэн Дмитрий Лучников в Instagram назвал сильнейшим супертяжеловесом мира чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри
(31-0-1, 22 КО).
«Получается, что самый сильный супертяжеловес – Фьюри, потому что иногда это в какой-то степени большой Усик. Я вообще не понимаю, как Тайсон поднимается после этих нокдаунов. Он залипает, и кажется, что его просто нужно соскребать лопатой.
Наверное, сегодня лучший Фьюри, однако это в сухом остатке, как в компьютерной игре, если он будет таким же, как по параметрам. Но каким Фьюри будет в этом конкретном бою или другом, никто не знает».
Напомним, также Лучников выделил скорость Усика в поединке с Энтони Джошуа.