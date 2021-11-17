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02:30 Атланта Хоукс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
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Фьюри, Усик или кто-то еще? Известный катмэн назвал лучшего супертяжеловеса

Лучников нашел схожести в Тайсоне и Александре

Бокс Профессиональный бокс
14:39
Фьюри, Усик или кто-то еще? Известный катмэн назвал лучшего супертяжеловеса
Усик - Фьюри

Российский катмэн Дмитрий Лучников в Instagram назвал сильнейшим супертяжеловесом мира чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Получается, что самый сильный супертяжеловес – Фьюри, потому что иногда это в какой-то степени большой Усик. Я вообще не понимаю, как Тайсон поднимается после этих нокдаунов. Он залипает, и кажется, что его просто нужно соскребать лопатой.

Наверное, сегодня лучший Фьюри, однако это в сухом остатке, как в компьютерной игре, если он будет таким же, как по параметрам. Но каким Фьюри будет в этом конкретном бою или другом, никто не знает».

Напомним, также Лучников выделил скорость Усика в поединке с Энтони Джошуа.

Карен Агабекян
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Александр Усик Тайсон Фьюри

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