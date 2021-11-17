Фьюри, Усик или кто-то еще? Известный катмэн назвал лучшего супертяжеловеса

Усик - Фьюри

Российский катмэн Дмитрий Лучников в Instagram назвал сильнейшим супертяжеловесом мира чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).



Наверное, сегодня лучший Фьюри, однако это в сухом остатке, как в компьютерной игре, если он будет таким же, как по параметрам. Но каким Фьюри будет в этом конкретном бою или другом, никто не знает».