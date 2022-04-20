Уайт: «Фьюри знает, что я обладаю мощью, чтобы его нокаутировать»
Фьюри: «Усик побьет Джошуа и карьера Энтони будет окончена»
«Цыганский Король» дал неутешительный прогноз для AJ на реванш с украинцем
10:50
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью DAZN дал неутешительный прогноз для Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) на реванш с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).
«Вот как это все происходит. Вы впервые услышите это от меня. Усик побьет Джошуа в реванше и если Энтони не хватит духу это все выдержать, тогда ему конец. Его карьера будет окончена. Три поражения. Спокойной ночи. Тебя побил средневес. Подвинься».
Александр Усик и Энтони Джошуа договорились о реванше.
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