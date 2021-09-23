Фьюри: «Усик примерно такой же как были Мухаммед Али, Майк Тайсон и Холифилд»

«Цыганский король» предостерег Энтони Джошуа

Фото: Las Vegas Review-Journal

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сравнил Александра Усика с легендарными боксерами прошлого. Слова «Цыганского короля» приводит mirror.co.uk:

«Знаете, Энтони (Джошуа) ждет тяжелый бой. Усик не простой парень. Люди говорят, что он слишком мал и все такое. Но этот парень примерно такой же как были Мухаммед Али, Майк Тайсон и Холифилд и к тому же он хороший боец».

И все же Фьюри будет болеть именно за Энтони Джошуа в предстоящем поединке.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Украинец в начале недели прибыл в столицу Англии, где уже дал несколько интервью, а также провел открытую тренировку.

Некоторые эксперты выражают обеспокоенность тем, что бой пройдет в Лондоне, а значит победу по очкам Усику никто не отдаст.

Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.