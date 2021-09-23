Фьюри: «Хочу, чтобы Джошуа победил Усика, потому что нет смысла в том, если я изобью Александра»
Фьюри: «Усик примерно такой же как были Мухаммед Али, Майк Тайсон и Холифилд»
«Цыганский король» предостерег Энтони Джошуа
09:37
Фото: Las Vegas Review-Journal
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сравнил Александра Усика с легендарными боксерами прошлого. Слова «Цыганского короля» приводит mirror.co.uk:
«Знаете, Энтони (Джошуа) ждет тяжелый бой. Усик не простой парень. Люди говорят, что он слишком мал и все такое. Но этот парень примерно такой же как были Мухаммед Али, Майк Тайсон и Холифилд и к тому же он хороший боец».
И все же Фьюри будет болеть именно за Энтони Джошуа в предстоящем поединке.
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Украинец в начале недели прибыл в столицу Англии, где уже дал несколько интервью, а также провел открытую тренировку.
Некоторые эксперты выражают обеспокоенность тем, что бой пройдет в Лондоне, а значит победу по очкам Усику никто не отдаст.
Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.