Фьюри: «Рядом со мной Усик выглядит как средневес»
Фьюри: «Усик снова побьет Джошуа в их реванше»
Чемпион WBC назвал украинца хорошим боксером
08:41
Тайсон Фьюри / Фото - stuff.co.nzЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) изданию Daily Mail с уверенностью заявил, что обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) победит Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в реванше.
«Усик снова побьет Джошуа в их реванше. Возможно, в этот раз нокаутирует его. Он очень хороший боксер, но когда на днях мы оказались с ним в одной компании, то рядом со мной Усик выглядел как средневес».
Напомним, что первый поединок Усика с Джошуа состоялся в сентябре и закончился сенсационной победой украинца единогласным решением судей. Реванш между боксерами ожидается состоится весной 2022 года.
Ранее Фьюри требовал, чтобы Джошуа отказался от реванша с Усиком и дал украинцу с ним подраться.