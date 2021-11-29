Фьюри – Усик. У Джошуа готовы рассмотреть предложение по отступным

Но склоняются к тому, чтобы провести реванш





Энтони Джошуа / Фото: Matchroom Boxing

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эди Хирн высказался о том, что его подопечный допускает вариант, при котором Александр Усик (19-0, 13 КО) сначала проведет бой за абсолютное чемпионство с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО, слова промоутера приводит портал boxingnews24.com.



«Сомневаюсь, что Джошуа необходимо принимать такое решение. Конечно, если бы мы получили конкретное предложение, то будет сложно не обсудить его. Но сейчас наше внимание полностью сосредоточенно на реванше с Усиком. Энтони хочет драться с Александром и пока ему не поступало предложений по отступным. Я не смотрел то интервью, но разговаривал с Джошуа. Реванш – единственное, что он хочет. Сейчас он настолько сосредоточен на реванше, что отписался в социальных сетях от всех, кроме своих спонсоров».

Напомним, ранее Фьюри поставил ультиматум Джошуа из-за Усика.