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Фьюри – Усик. У Джошуа готовы рассмотреть предложение по отступным

Но склоняются к тому, чтобы провести реванш

Бокс Профессиональный бокс
10:45
Фьюри – Усик. У Джошуа готовы рассмотреть предложение по отступным
Энтони Джошуа / Фото: Matchroom Boxing

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эди Хирн высказался о том, что его подопечный допускает вариант, при котором Александр Усик (19-0, 13 КО) сначала проведет бой за абсолютное чемпионство с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО, слова промоутера приводит портал boxingnews24.com.

«Сомневаюсь, что Джошуа необходимо принимать такое решение. Конечно, если бы мы получили конкретное предложение, то будет сложно не обсудить его. Но сейчас наше внимание полностью сосредоточенно на реванше с Усиком. Энтони хочет драться с Александром и пока ему не поступало предложений по отступным.

Я не смотрел то интервью, но разговаривал с Джошуа. Реванш – единственное, что он хочет. Сейчас он настолько сосредоточен на реванше, что отписался в социальных сетях от всех, кроме своих спонсоров».

Напомним, ранее Фьюри поставил ультиматум Джошуа из-за Усика.  


Карен Агабекян
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Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри Эдди Хирн

Комментарии 1

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29 ноября 2021г. 11:11
Да конечно! Джошуа прекрасно понимает, что если проиграет реванш Усику, (а он проиграет) на нем как на перспективном  боксере можно поставить крест, а Фьюри все равно уходит, даже если проиграет Усику. А бабосиков срубит очень много.
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