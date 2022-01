Фьюри устроил голосование в Twitter: «Как считаете, бомжара примет отступные?»

Фото: Sporting News

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) устроил опрос в Twitter.

Тема опроса – Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и его готовность отказаться от реванша с чемпионом мира WBA, WBO, IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Ранее появилась информация, что за 15 миллионов фунтов стерлингов «Эй-Джей» отойдет в сторону, позволив организовать бой Фьюри – Усик.

После всего этого «Цыганский король» устроил голосование в Twitter, где интересуется у читателей возьмет ли Джошуа отступные, а если быть точнее Фьюри написал: «Как считаете, бомжара примет отступные?»

Варианты ответов: «Да, примет», «Нет, не примет» и даже «У меня травма».

Will the bum step aside?