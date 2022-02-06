Фьюри уверен, что реванш с Усиком закончит карьеру Джошуа

Тайсон не верит в соотечественника в бою с украинцем

Фото: Top Rank

Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) заявил, что в реванше Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) исход будет таким же, как и в первом бою:



Он подрался с боксером в половину его веса и на фут короче него – и тот его перебоксировал. Он отсиделся в засаде вместо того, чтобы пойти на него и попытаться выиграть бой. Если вы думаете, что выйти на боксерский поединок за титул чемпиона мира – это отбегать и не пытаться выиграть, тогда да, называйте его отличным боксером. Но для меня он бесполезный старый мешок. Он не пройдет Александра Усика в следующем бою. Его карьера закончена.

Фьюри также заявил, что Джошуа не заслуживает олимпийской медали и не продержится и трех раундов с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).