Фьюри уже скоро намерен забрать новорожденную дочь с больницы и возобновить подготовку к Уайлдеру

«Цыганский король» выделил себе семь недель на тренировочный лагерь

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Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в Twitter рассказал, что вскоре заберет новорожденную дочь с больницы, а затем возобновит подготовку к третьему бою против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО):

«Надеюсь, мы заберем ребенка из больницы в эту среду (18 августа), и я смогу начать тренироваться к бою с этим бездомным Уайлдером. У меня будет 7 с половиной недель на подготовку. Этого достаточно для такого болвана, как он».





Напомним, изначально боксеры должны были встретиться в июле, однако затем у Фьюри обнаружили коронавирус. После этого бой перенесли на 9 октября.