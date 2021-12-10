Арум: «Мы ожидаем, что Усик проведет поединок с Джошуа, а Фьюри с Уайтом»
Фьюри в характерном для себя стиле передал предпраздничное пожелание Усику, Уайту и Джошуа
«Цыганский Король» не забыл никого из своих потенциальных оппонентов
10 декабря 08:30
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью YouTube-каналу iFL TV передал предпраздничное пожелание всем своим потенциальным соперникам в 2022 году: Александру Усику (19-0, 13 КО), Диллиану Уайту (28-2, 19 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Кушайте столько пирожных и заливайтесь алкоголем, сколько хотите. Потому что неважно, пыхтите вы в зале на Рождество или квасите ежедневно. Это ни на что не повлияет: я все равно выбью из вас все дерьмо, мазафаки!»
Всемирный боксерский совет назначил обязательного претендента для Тайсона Фьюри.