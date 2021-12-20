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Фьюри: «Владимир Кличко был хорошим техником, очень умным и грамотным боксером»
«Цыганский Король» положительно высказался в адрес украинца
09:55
Фото: denverpost.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью YouTube-каналу TheRingDigital похвалил своего бывшего соперника украинца Владимира Кличко.
«Владимир был хорошим техником, большим, очень умным и очень грамотным боксером. Конечно же, в его правой руке находился динамит, у него был хороший левый хук, отличный джеб, он был хорош на ногах. Кличко носил звание чемпиона мира на протяжении 11 лет, так что Владимир был очень хорошим бойцом.
Пока он не встретился с Эмануэлем Стюардом, Кличко участвовал в войнах и оказывался в нокаутах. Они вместе работали над боксом на длинной дистанции, джебами и подобными вещами. Кличко использовал свой большой размах рук, и это прекрасно сработало».
Тайсон Фьюри также оценил боксерские навыки другого украинца – Александра Усика (19-0, 13 КО).
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