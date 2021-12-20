Фьюри: «Владимир Кличко был хорошим техником, очень умным и грамотным боксером»

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью YouTube-каналу TheRingDigital похвалил своего бывшего соперника украинца Владимира Кличко.

Пока он не встретился с Эмануэлем Стюардом, Кличко участвовал в войнах и оказывался в нокаутах. Они вместе работали над боксом на длинной дистанции, джебами и подобными вещами. Кличко использовал свой большой размах рук, и это прекрасно сработало».