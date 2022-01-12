Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Фьюри – Владимиру Кличко: «Ты бесполезный бомжара, не открывай свой большой рот»
Чемпион WBC резко отреагировал на слова бывшего соперника
20:26
Фото: Sky Sports
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram ответил на критику Владимира Кличко:
Владимир, ты имеешь какую-то наглость возвращаться после этих долгих лет и открывать свой большой рот? Ты никогда не был под давлением, я пришел и забрал твои пояса. Смотри, эти титулы принадлежали тебе, мягкотелый. А теперь они мои! Ты бесполезный бомжара.
Напомним, что легендарный супертяж вступился за Александра Усика (19-0, 13 KO) после обвинений в употреблении стероидов.