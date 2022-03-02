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Фьюри вместе с братьями Кличко и Усиком готов бороться с российской агрессией

«Цыганский король» заявил, что каждый обязан защищать свою родину
Бокс Профессиональный бокс
11:24
Фьюри вместе с братьями Кличко и Усиком готов бороться с российской агрессией
Фото: independent.co.uk

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) высказался о военном нападении россии на Украину:

Я буду в числе первых, если в войну вступит Англия или США. Я буду в первых рядах. И мой отец тоже, и вся моя команда. Мы все заодно будем защищать наше. Ведь так и должно быть. Если напали на страну, в которой ты родился и в которой живешь, то защищай ее. Люби своих женщин и дерись за свою страну. Все просто.

На пресс-конференции к поединку против Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) Фьюри был один – но все равно провел битву взглядов.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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