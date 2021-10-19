Фьюри: «Воины не ведут себя так, как Джошуа после боя с Усиком»

Усик и Джошуа / Фото: Instagram

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри раскритиковал Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) за его поведение после поражения в поединке с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



У Джошуа не было никаких эмоций, свидетельствующих о том, что ему некомфортно. Он ничего не пытался сделать, просто проглотил все это. Деонтей Уайлдер дрался храбро, у него вообще не осталось сил. По-моему, он был в полусознательном состоянии, когда сидел на табуретке.

Джошуа не сделал ничего плохого. В боксе ты можешь сделать лишь то, на что способен. У него не было то ли желания, то ли воли – даже четвертой их части, если сравнивать с Уайлдером или моим сыном.