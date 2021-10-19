Фьюри: «Воины не ведут себя так, как Джошуа после боя с Усиком»
Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри раскритиковал Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) за его поведение после поражения в поединке с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Вам достаточно посмотреть на язык тела Джошуа после боя, на его поведение на табуретке. Воины так себя не ведут. Если вы посмотрите на бой Тайсона с Уайлдером, то там Деонтей сильно опустил голову, чтобы сказать: «Я отдал все силы, больше не могу». Он просто был в полной отключке.
У Джошуа не было никаких эмоций, свидетельствующих о том, что ему некомфортно. Он ничего не пытался сделать, просто проглотил все это. Деонтей Уайлдер дрался храбро, у него вообще не осталось сил. По-моему, он был в полусознательном состоянии, когда сидел на табуретке.
Джошуа не сделал ничего плохого. В боксе ты можешь сделать лишь то, на что способен. У него не было то ли желания, то ли воли – даже четвертой их части, если сравнивать с Уайлдером или моим сыном.
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик.
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